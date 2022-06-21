الحشد الشعبي يقصف ٣ اهداف ارهابية في حوض الطبج بديالى

2022/06/21 | 22:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الثلاثاء، قصف 3 اهداف ارهابية في حوض الطبج شمال شرق ديالى.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مدفعية الحشد الشعبي قصفت قبل قليل 3 اهداف ارهابية في محيط قرى الطبج شمال ناحية جلولاء( 70كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف، ان “القصف جاء بعد رصد تحركات مشبوهه لخلايا […]

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