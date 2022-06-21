التشيك تتخذ إجراءات لتأمين الدفء خلال الشتاء بسبب الازمة الروسية

2022/06/21 | 22:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد مفوض الطاقة التشيكي فاتسلاف بارتوشكا، أن السلطات التشيكية مستعدة لـ”حرق كل شيء” لتأمين الدفء والكهرباء في حال انقطاع إمدادات الغاز الروسي.ونقلت صحيفة Euractiv الأوروبية عنه قوله: “إذا تم إيقاف إمدادات الغاز هذا الشتاء، سنحرق كل ما في وسعنا لتدفئة شعبنا وتوليد الكهرباء”.ودعا إلى تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء، لكنه […]

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