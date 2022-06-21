التربية النيابية تعلن قرب إدراج مادة جديدة ضمن المناهج الدراسية في العراق

2022/06/21 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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التربية النيابية تعلن قرب إدراج مادة "الثقافة القانونية" ضمن المناهج الدراسية للمرحلتين الابتدائية والاعدادية في عموم العراق

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