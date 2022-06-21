2022/06/21 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

عبر محافظ الديوانية زهير الشعلان، الثلاثاء، عن خشيته من تدهور ازمة المياه لتشمل عشرات القرى في المحافظة، مبينا ان اكثر 67 قرية لا تصلها مياه الاسلة مطلقا.

وقال الشعلان في حديث لـ (بغداد اليوم) اننا "قدينا نحو 67 قرية لاتصل إليها مياه الصالحة للشرب مطلقا الا من خلال الحوضيات لغرض تجهيزهم بماء الاسالة ".

وعبر الشعلان عن "تخوفه من زيادة العدد لتلك المناطق جراء انحسار الاطلاقات المائية باتجاه المحافظة"، مبينا ان "المياه التي تصل الى المحافظة لا تسدد حاجتها ولا تصل الى محطات الاسالة ".

وطالب الشعلان وزارة الموارد المائية لضرورة النظر لحاجة المحافظة الماسة للإطلاقات المائية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظها يستغيث: الديوانية دون مياه شرب وعشرات القرى جفت مشاريع اسالتها بالكامل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظها يستغيث: الديوانية دون مياه شرب وعشرات القرى جفت مشاريع اسالتها بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).