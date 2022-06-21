2022/06/21 | 22:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السيد الحكيم: العراق ينطلق من مصالحه وبما يحفظ سيادته في علاقاته مع الدول » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 22:47

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحكيم: العراق ينطلق من مصالحه وبما يحفظ سيادته في علاقاته مع الدول) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحكيم: العراق ينطلق من مصالحه وبما يحفظ سيادته في علاقاته مع الدول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).