2022/06/21 | 23:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ســتوديو التاسعة || ســاعة الشــعب العــراقي مع أنــور الحمــداني 21-6-2022) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0663Tqeh6SE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ســتوديو التاسعة || ســاعة الشــعب العــراقي مع أنــور الحمــداني 21-6-2022) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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