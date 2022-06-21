الإطار يعلن فتح ابوابه امام الديمقراطي والكتل الصغيرة لتشكيل الحكومة

2022/06/21 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رحب الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، بوفد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يعتزم زيارة بغداد غدا لغرض الحوار السياسي الخاص بتشكيل حكومة توافقية خدمية، واصفا موقف القوى السنية في تقدم بـ"الجامد".

وقال القيادي في الإطار محمود الحياني في حديث لـ (لبغداد اليوم) ان " ابوابنا مفتوحة للشركاء في الديمقراطي لكي نسرع بشكيل الحكومة والحال موجه لباقي الأطراف من المكون السني في تقدم الذين موقفهم يسوده الجمود الا اننا ننتظر تغيير رأيهم للاتفاق على شكل الحكومة"

وأضاف الحياني اننا ندعو في الإطار الكتل الصغيرة والمستقلين ايضا لغرض الجلوس على طاولة الحوار والذهاب نحو الاستحقاقات الدستورية ".

وأشار الى ان "الجميع عليه التذكر بان المواطن اوصل الكتل السياسية لغرض ان تذهب لتشكيل الحكومة وتحقيق متطلبات الشعب".

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