السيد الحكيم: العراق يحرص على بناء علاقات وطيدة مع جميع الدول

2022/06/21 | 23:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، أن العراق يحرص على بناء علاقات وطيدة مع جميع الدول .وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه التقى سرهنك حمة سعيد مدير برامج الشرق الأسط في معهد السلام الأمريكي وبحث معه تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والأحداث في أكثر من ساحة دولية ومدى تأثر دول الشرق الأوسط بها.وأضاف، أنه أكد خلال اللقاء على أن العراق ينطلق من مصالحه وبما يحفظ سيادته في علاقاته مع دول العالم مع حرصه الشديد على بناء علاقات وطيدة مع كافة الدول، كما أن استقرار العراق استقرار للمنطقة والعالم.

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