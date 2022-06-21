العراق يتغلب على اليمن في بطولة غرب اسيا للناشئين (صور)

2022/06/21 | 23:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب العراقي للناشئين لكرة

القدم، اليوم الثلاثاءء، أول فوز له على

حساب المنتخب اليمني في انطلاق بطولة

غرب اسيا تحت 17 عاماً.

وضيّف ملعب العقبة في المملكة الاردنية

الهاشمية، مباراة منتخب العراق

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