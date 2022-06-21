حركة حقوق تقرر الانسحاب من البرلمان

2022/06/21 | 23:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت حركة حقوق النيابية، اليوم الثلاثاء، الانسحاب من مجلس النواب، فيما اوضحت انها ستبقى داعمة للكتلة الاكبر في تشكيل الحكومة.وذكرت الحركة في بيان تلقته ايث نيوز، انه “حرصاً منا على استقرار العملية السياسية وإيماناً بضرورة عدم تغييب اي كتلة او جهة سياسية عن المشهد، ولأجل بث روحية جديدة في إدارة البلد تتمثل […]

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