شاهد بالفيديو.. إحياء الصناعات العراقية غاب 19 سنة وعاد بتجميع المسدسات! هذا ما يحتاج العراق تصنيعَه؟

2022/06/21 | 23:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FP7VXjr_yPo

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