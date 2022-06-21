سقوط صاروخين في الموصل

2022/06/21 | 23:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بسقوط صاروخين في قضاء شيخان بمدينة الموصل في محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قضاء شيخان في الموصل تعرض للاستهداف بصاروخين سقطا في مساحات فارغة".

وأضاف المصدر أنه "لم يتم معرفة مكان الانطلاق والاستهداف".

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