أدران معاصرة - منصور الريكان

2022/06/21 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان 1-جرثومة معاصرةْإمتلئي يا رئَتي المومس منْ أدرانِهمْفهُم كثيرٌ هاهُنا ……..يحاولونَ حرقَناويوقدونَ ظلَّنا …………ويشربونَ ماءَنا بكأسِنافامتلئي يا رئَتي المحاصرةْجرثومةٌ معاصرةْتنامُ في أفياءِناوتبعثُ الملَلْمنْ داسَ فوقَ نارِناوأهدرَ الخَجلْوأسقطَ الحمامةَ الوديعةَ بآخرِ القبلْفامتلئي يا رئَتي المراهقةْبظلِّ منْ أوعيةٍ منافقةْتَحَطّّميْ ……تَهافَ ......





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