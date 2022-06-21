ولي العهد السعودي يصل الأردن..

2022/06/21 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد ملك الأردن، عبدالله الثاني، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مباحثات في قصر الحسينية، الثلاثاء، بحضور ولي عهد المملكة الأردنية، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)

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