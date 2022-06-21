نصائح تساعدك على النوم بسهولة في ارتفاع درجات الحرارة

2022/06/21 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / التعرق المفرط والتعب والجفاف ليست الآثار الجانبية الوحيدة التي يتعين على الناس تحملها وسط ارتفاع درجات الحرارة، فوفقا لعدة دراسات، فالموجات الحارة تعد السبب في أن العديد من الناس قد يخسرون القدرة على النوم بشكل أفضل، لأن الحرارة تجبرك على الاستيقاظ.فيما يلى بعض النصائح الموصى بها، من الخبراء لمساعدتك على النوم […]

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