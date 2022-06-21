سقوط صاروخين في قضاء الشيخان بالموصل

2022/06/21 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بسقوط صاروخين في قضاء الشيخان بالموصل.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، انه "لحد الان لم بعرف مصدر الصاروخين والجهة المسؤولة عنها".

وتتواجد بالقرب من القضاء قاعدة زليكان العسكرية التركية.

الى ذلك افاد، قائممقام شيخان خلال تصريح صحفي، ان "احد الصاروخين سقط بمنطقة سمريتي بالقرب من منازل المدنيين ولم يسفر عن اي خسائر".

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