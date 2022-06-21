2022/06/21 | 23:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع طفلان شقيقان إثر سقوطهما في فتحة صرف صحي بالديوانية

ظهرت المقالة مصرع طفلان شقيقان إثر سقوطهما في فتحة للصرف الصحي بالديوانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع طفلان شقيقان إثر سقوطهما في فتحة للصرف الصحي بالديوانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع طفلان شقيقان إثر سقوطهما في فتحة للصرف الصحي بالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).