2022/06/21 | 23:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kY1iC9UBr_I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبر "ستوديو الجماهير".. سمير كاظم يستجيب لمناشدات إنقاذ نادي القوة الجوية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبر "ستوديو الجماهير".. سمير كاظم يستجيب لمناشدات إنقاذ نادي القوة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).