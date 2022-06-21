العتبة الحسينية تستضيف (576) حاج وحاجة من نينوى: ما وجدناه في مدينة الزائرين يفوق الوصف والتعامل الانساني لا يعلى عليه (صور)

2022/06/21 | 23:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد ضيوف الرحمن من محافظة نينوى

استقبلتهم مدينة سيد الاوصياء للزائرين

في كربلاء المقدسة، التابعة الى العتبة

الحسينية المقدسة، بما قدم لهم من مختلف

الخدمات التي وفرت لهم وسائل الراحة

لمساعدتهم على ادا

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