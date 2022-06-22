العاهل الأردني يقدم لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي

2022/06/22 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قلادة الحسين بن علي "تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين"، حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية

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