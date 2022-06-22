فتحة صرف صحي تبتلع طفلين شقيقين في بالديوانية

2022/06/22 | 00:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، يمصرع طفلان شقيقان إثر سقوطهما في فتحة صرف صحي بالديوانية.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “طفلان شقيقان يبلغان من العمر ست وتسع سنوات لقي مصرعهما، إثر سقوطهما في فتحة صرف صحي في منطقة حي رفعت وسط محافظة الديوانية”.

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