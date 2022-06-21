أثناء مقابلة تلفزيونية.. مداهمة منزل حاكم مصرف لبنان

2022/06/22 | 00:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت قوة أمنية رسمية لبنانية منزل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في جبل لبنان، مساء الثلاثاء، تنفيذا لأمر قضائي بتوقيفه وذلك أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية، وفق مراسل قناة الحرة

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