اللغالوجيا عِلم المعلومات المتوارثة والمُبتكَرة - حسن عجمي

#حسن_عجمي اللغالوجيا مُركَّبة من "اللغة" و "لوجيا" بمعنى عِلم.
وبذلك اللغالوجيا عِلم اللغة الذي يهدف إلى تحليل اللغة علمياً.
من هذا المنطلق، تُعرِّف اللغالوجيا اللغة على أنها معادلة رياضية مفادها التالي: اللغة = معلومات متوارثة × معلومات مُبتكَرة.
تنجح هذه المعادلة في أن تكون علمية لأنه من الممكن اختبارها.
فبما أنَّ المعادلة تقول إنَّ اللغة = معلومات متوارثة × معلومات مُبتكَرة، إذن إن وُجِدت لغة بلا ......
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