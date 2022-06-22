اللغالوجيا عِلم المعلومات المتوارثة والمُبتكَرة - حسن عجمي

2022/06/22 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي اللغالوجيا مُركَّبة من "اللغة" و "لوجيا" بمعنى عِلم.



وبذلك اللغالوجيا عِلم اللغة الذي يهدف إلى تحليل اللغة علمياً.



من هذا المنطلق، تُعرِّف اللغالوجيا اللغة على أنها معادلة رياضية مفادها التالي: اللغة = معلومات متوارثة × معلومات مُبتكَرة.



تنجح هذه المعادلة في أن تكون علمية لأنه من الممكن اختبارها.



فبما أنَّ المعادلة تقول إنَّ اللغة = معلومات متوارثة × معلومات مُبتكَرة، إذن إن وُجِدت لغة بلا ......





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