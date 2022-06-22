مراجعات لمقال لبيب سلطان : - معاداة الغرب منهج للرجعية والظلامية في العالم العربي - في الحوار المتمدن 2- 5 - حسين علوان حسين



مراجعات لمقال لبيب سلطان : - معاداة الغرب منهج للرجعية والظلامية في العالم العربي - في الحوار المتمدن 2- 5 - حسين علوان حسين
2022/06/22 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين ملاحظة : في كل المراجعات لمقال الدكتور لبيب سلطان المحترم ، سأقتبس نصوصه كما ترد بالضبط في مقالتيه المذكورتين في الحلقة الاولى دون تغيير .

الفقرة الثانية "ماهو الغرب الرأسمالي ربما نحتاج الى اربعة مصطلحات فقط لنفهم ماهو الغرب والحضارة الغربية الراهنة وهي : العلمانية، الديمقراطية، الرأسمالية والأقتصاد الحر، والليبرالية.

جميع هذه المصطلحات والمفاهيم لم تظهر دفعة واحدة حيث انها ظهرت وت ......

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