مراجعات لمقال لبيب سلطان : - معاداة الغرب منهج للرجعية والظلامية في العالم العربي - في الحوار المتمدن 2- 5 - حسين علوان حسين

2022/06/22 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين ملاحظة : في كل المراجعات لمقال الدكتور لبيب سلطان المحترم ، سأقتبس نصوصه كما ترد بالضبط في مقالتيه المذكورتين في الحلقة الاولى دون تغيير .



الفقرة الثانية "ماهو الغرب الرأسمالي ربما نحتاج الى اربعة مصطلحات فقط لنفهم ماهو الغرب والحضارة الغربية الراهنة وهي : العلمانية، الديمقراطية، الرأسمالية والأقتصاد الحر، والليبرالية.



جميع هذه المصطلحات والمفاهيم لم تظهر دفعة واحدة حيث انها ظهرت وت ......





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