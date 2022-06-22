2022/06/22 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظة سقوط صاروخين وسط قضاء شيخان التابع لمحافظة نينوى (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة سقوط صاروخين وسط قضاء شيخان التابع لمحافظة نينوى (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة سقوط صاروخين وسط قضاء شيخان التابع لمحافظة نينوى (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).