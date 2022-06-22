2022/06/22 | 00:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على أعتاب العودة لصفوف فريقه السابق إنتر ميلان الإيطالي، خلال الموسم المقبل 2023/2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوكاكو على أعتاب العودة لإنتر ميلان.. وآرسنال يعلن ضم فييرا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لوكاكو على أعتاب العودة لإنتر ميلان.. وآرسنال يعلن ضم فييرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).