العثور على جثة نزيل متفسخة في مستشفى الشماعية ببغداد

2022/06/22 | 00:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوفاة نزيل في مستشفى الشماعية للأمراض العقلية شرقي بغداد.وأبلغ المصدر وكالة ايرث نيوز، “وجود جثة تعود لاحد النزلاء في مستشفى الشماعيه للامراض العقلية حيث تبين ان الجثه مضت عليها مدة طويله ومتفسخه ولم يتم كشفها من قبل كادر المستشفى اعلاه ولحد الان لم يتعرف على هويه […]

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