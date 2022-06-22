بعد تعليق الحوار السوداني.. الاتحاد الأفريقي ينسحب من الآلية الثلاثية

2022/06/22 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل الحرة في الخرطوم، الثلاثاء، بأن الاتحاد الأفريقي انسحب من الآلية الثلاثية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية) المعنية بتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية

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