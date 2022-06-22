2022/06/22 | 00:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MOo-XVEXWig

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكردستاني يتحدث عن المسيرات وعمليات قصف أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكردستاني يتحدث عن المسيرات وعمليات قصف أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).