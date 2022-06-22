"فتحة صرف صحي" تنهي حياة طفلين شقيقين في الديوانية ومديرية المجاري تصدر بياناً

2022/06/22 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمصرع طفلين شقيقين اثر سقوطهما في "فتحة صرف صحي" بمحافظة الديوانية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "طفلين شقيقين يبلغان من العمر ست وتسع سنوات، لقيا حتفهما اثر سقوطهما في فتحة صرف صحي في منطقة حي رفعت وسط محافظة الديوانية".

واشار المصدر الى "نقل جثتي الطفلين الى دائرة الطب العدلي في المحافظة لاكمال الاجراءات القانونية لهما".

من جانبها أصدرت مديرية مجاري الديوانية بيانا قالت فيه "في الوقت الذي نعزي فيه عائلة الطفلين الفقيدين ونسأل الله ان يلهمهم الصبر على هذا المصاب الجلل فإن مديرية مجاري الديوانية تؤكد بعدم وجود اية صلة للحادث المأساوي بقطاع المجاري وماحدث حسب ماصرحت به الجهات الرسمية المختصة يتعلق بعمل استثماري في متنزه (قطاع خاص) في حي التقية….



نسأل الله سبحانه ان يعوض اهليهما الصبر وان يرأف بهم لمصابهم ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وانا لله وانا اليه راجعون".

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