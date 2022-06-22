السويد تطلق خطة طوارئ تحسبا لاضطراب إمدادات الغاز

2022/06/22 | 00:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأطلقت السلطات السويدية خطة طوارئ لتزويد المستهلكين بالغاز، تحسبا لاضطراب إمدادات الغاز.وقالت وكالة الطاقة السويدية، إن انتقال السويد إلى إمدادات الغاز في حالات الطوارئ، يوفر الوقود خطوة بخطوة لجميع مناطق البلاد وستغطي هذه الإجراءات في المرحلة الأولى المناطق الجنوبية والغربية للمملكة.وتأتي خطوة السويد هذه، بعد قرار مماثل اتخذته الدنمارك، التي أبلغت يوم الاثنين عن وجود تهديد لاستقرار الإمدادات.

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