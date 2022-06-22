مُسجل هدف فوز ألمانيا بمونديال 2014.. ماريو غوتزة يعود لدوري بلاده

2022/06/22 | 01:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، يوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب ماريو غوتزة، قادما من صفوف نادي آيندهوفن الهولندي.

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