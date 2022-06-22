اندلاع حريق كبير داخل سوق بعقوبة

2022/06/22 | 01:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق كبير داخل سوق بعقوبة بمحافظة ديالى.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريقا كبيرا اندلع بعدد من المحال التجارية داخل سوق بعقوبة”.

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