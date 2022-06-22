خام برنت يتخطى الـ 114 دولارا للبرميل

2022/06/22 | 01:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعارتفعت أسعار النفط، بدعم من زيادة في الطلب على الوقود في الصيف مع بقاء شح في الإمدادات بسبب العقوبات على نفط روسيا بعد هجومها على أوكرانيا.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 52 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 114.65 دولار للبرميل.وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو مرتفعة 1.09 دولار، أو واحد بالمئة، إلى 110.65 دولار للبرميل.وصعدت عقود أغسطس الأكثر نشاطا 1.53 دولار إلى 109.52دولار.وسجل الخامان القياسيان كلاهما خسارة أسبوعية الأسبوع الماضي.وكانت تلك الخسارة الأسبوعية الأولى في ثمانية أسابيع للخام الأميركي والأولى في خمسة أسابيع لخام برنت.

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