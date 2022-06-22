2022/06/22 | 01:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G8D3fXBgtNg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكوليرا بتصير بدول المتخلفة... مو العراق بلد النفط) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكوليرا بتصير بدول المتخلفة... مو العراق بلد النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).