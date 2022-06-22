وزير خارجية أمريكا يبحث مع نظيره الإسرائيلي حل الكنيست وزيارة بايدن

2022/06/22 | 02:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد بشأن حل الكنيست وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل الشهر المقبل.

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