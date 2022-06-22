البنك الدولي يحذر من آثار اقتصادية للأزمة السياسية في العراق

2022/06/22 | 02:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي توصيات البنك الدولي للعراق من أجل استخدام أفضل لمكاسب النفط غير المتوقعة لتحقيق النمو المستدام؟

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