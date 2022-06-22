500 ألف دولار للضحية.. إدانة كوسبي بالاعتداء الجنسي على قاصر

2022/06/22 | 02:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت هيئة محلفين في كاليفورنيا، الثلاثاء، أن الممثل الأميركي، بيل كوسبي، مذنب في قضية الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر في سبعينيات القرن الماضي

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