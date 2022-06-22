البيئة: البصرة ضمن المدن الملوثة عالمياً

2022/06/22 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة : سعد السماك

باشرت مديرية بيئة الجنوب جولة مسحية لتقييم الواقع الصحي والبيئي في ناحية النشوة في البصرة، بعد تلقيها مناشدات من أهلها للكشف عن الملوثات المسرطنة، بينما أكدت أن البصرة تصنف كإحدى المدن الملوثة عالميا.

وقال مدير الدائرة وليد الموسوي لـ"الصباح"، إن مديرية بيئة البصرة التابعة لدائرته تعجز أحيانا عن أداء دورها بشكل كامل، بسبب نقص الأجهزة والمعدات البيئية المختبرية، الأمر الذي اضطرها إلى استعارة جهاز الرصد البيئي المتنقل في مديرية بيئة محافظة ذي قار، والاستعانة بمختبرات جامعة البصرة خلال عملية المسح والتقييم البيئي لناحية النشوة، مشيرا إلى أن توصيات نتائج الجولة الأولى للفريق البحثي ستعمم بين الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، لغرض إزالة ومعالجة الضرر على الصحة العامة والتنوع الإحيائي والطبيعي وفقا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009

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