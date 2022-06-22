جرحى بعد مشكلة فنية في طائرة أثناء هبوطها بمطار أميركي

2022/06/22 | 03:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح طفيفة جراء مشكلة فنية تعرضت لها طائرة أثناء هبوطها في مطار ميامي الدولي في ولاية فلوريد الثلاثاء

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