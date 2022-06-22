الولايات المتحدة ترحب باتفاق نقل الغاز المصري إلى لبنان

2022/06/22 | 03:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بالتوصل إلى اتفاق بين الحكومات اللبنانية والمصرية والأردنية والسورية لتوفير الطاقة التي يحتاجها الشعب اللبناني

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