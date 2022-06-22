أعلى محكمة إدارية في فرنسا تؤيد حظر

2022/06/22 | 04:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيد مجلس الدولة الفرنسي، أعلى محكمة إدارية في البلاد، يوم الثلاثاء، حكما أصدرته محكمة بحظر "البوركيني"، الذي ترتديه المسلمات بهدف تغطية الجسم، بعد أن أصدرت مدينة غرونوبل قرارا يسمح بارتداء "البوركيني" في حمامات السباحة العامة.

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