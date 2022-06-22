كيف عمل فريق اوباما- بايدن على تمكين القاعدة في سوريا - قصي الصافي

2022/06/22 | 05:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قصي_الصافي آرون ماتي*ترجمة: قصي الصافيأوكرانيا هي ثاني أكبر حرب بالوكالة يشنها فريق أوباما وبايدن ضد روسيا، فقد كانت الأولى في سوريا حيث أسهم الدعم الأمريكي للمتمردين في نهاية المطاف بإنشاء ملاذاً آمناً للقاعدة.بعد ساعات من الغارة العسكرية الأمريكية في 3 شباط شمال سوريا والتي قتل فيها زعيم داعش والعديد من أفراد أسرته، ألقى الرئيس بايدن خطاب النصر في البيت الأبيض.



أعلن بايدن أن عملية ......





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