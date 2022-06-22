"سينقذ أرواحا".. مشروع قانون في الكونغرس بشأن حيازة الأسلحة

2022/06/22 | 05:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون يفرض قيودا محدودة على حيازة الأسلحة النارية، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود رغم أنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الرئيس، جو بايدن، في هذا المجال

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