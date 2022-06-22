الجيش الأمريكي يكشف لـCNN عن اعتقال طيار على صلة بهجوم استهدف قاعدة في سوريا

2022/06/22 | 06:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت القوات الجوية الأمريكية، في بيان لشبكة CNN، عن إلقاء سلطات إنفاذ القانون العسكري القبض على أحد أفراد القوات الجوية فيما يتعلق بهجوم وقع في أبريل / نيسان على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال سوريا أسفر عن إصابة 4 من أفراد الخدمة الأمريكية.

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