في 3 أشهر فقط.. رقم قياسي لحالات الإعدام في إيران

2022/06/22 | 06:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدمت إيران أكثر من 100 شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، وفق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عرض الثلاثاء

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