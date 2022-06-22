النص الكامل.. رسالة من محمد بن سلمان إلى السيسي بعد مغادرته مصر

2022/06/22 | 06:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي عقب اختتام زيارة أجراها إلى القاهرة.

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