ضجة يثيرها بايدن بتصريح عن جائحة ثانية ونشطاء يربطونه مع ما قاله بيل غيتس

2022/06/22 | 07:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات ادلى بها خلال مؤتمر صحفي عن الاستعداد لجائحة أخرى.

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