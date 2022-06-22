النقد الديني.. في سياقاته ومستتبعاته

2022/06/22 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى أنه شهد الانتقال بمفاهيم الحداثة وطروحات "الأنوار" من النظرية المترددة إلى بعض التطبيق، كان أيضاً زمن نشأة السرديات الناطقة باسم الجماعة وأحوالها، سواء كانت هذه الجماعة وطنية أو قومية، أو طبقية وأممية وإنسانية.منطلقات هذه السرديات تختلف، بل هي، في ترسيمها لحدود الجماعة وهويتها، غالبا ما تنافست لاستنساب شعب من شعوب التاريخ بما يتوافق مع الحاجات الآنية

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