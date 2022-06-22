جنابري شوكة جديدة في حلق بايرن ميونخ

2022/06/22 | 07:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيبدو أن الأزمات لن تتوقف داخل أروقة نادي بايرن ميونخ بعد الانتهاء من ملف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يرغب في مغادرة ملعب أليانز أرينا هذا الصيف.ويحتاج النادي البافاري أيضا لحسم ملف التجديد للألماني سيرجي جنابري، الذي ينتهي تعاقده في حزيران 2023.وبحسب ما ذكره فلوريان بليتينبيرج، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن جنابري لم يبلغ إدارة النادي حتى الآن بقراره النهائي بشأن موقفه من التجديد.وأشار إلى اتجاه صاحب الـ26 عاما لعدم التوقيع على عقد جديد، مما سيدفع بايرن لمحاولة بيعه هذا الصيف، للاستفادة بالمقابل المادي، بدلا من رحيله مجانا في نهاية الموسم القادم.يأتي ذلك بعدما اوشك النادي الألماني الاعلان عن تعاقده مع الجناح السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، الذي خضع للفحوصات الطبية، تمهيدا لتوقيع عقد لمدة 3 سنوات.المصدر/ كورة

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